Илон Маск ожидает ядерного апокалипсиса из-за вступления Украины в НАТО

Илон Маск считает, что вступление Украины в НАТО может привести к началу ядерного апокалипсиса. Об этом пишет ТАСС.

Свою точку зрения он изложил в социальных сетях, комментируя высказывания государственного секретаря США и главы МИД Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина может стать участником Альянса, но не уточнил, как скоро это произойдет. В 2022 году Украина обратилась с заявкой на форсированное вступление в НАТО, и ее пообещали принять в 2023 году на саммите, когда будут соблюдены все условия.

В НАТО входят 32 государства, включая большую часть стран Европы, Канаду, США и Турцию. В программе по приему в НАТО новых членов участвует также Босния и Герцеговина.