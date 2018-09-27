Игрок умер во время хоккейного матча в Москве

Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков.
Одним из первых о произошедшем узнал знакомый мужчины по мотоклубу.
«Умер наш друг и соклубник, Максим Газуко. Ему было только 43», – рассказал Алексей.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, хоккеист почувствовал недомогание, после чего упал на лёд. Мужчине попытались оказать помощь судья, коллеги по команде и врач, но спортсмен скончался. По предварительным сведениям, у хоккеиста случился сердечный приступ.
Устанавливаются обстоятельства и очевидцы случившегося. Назначено проведение судмедэкспертизы.
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