Игрок умер во время хоккейного матча в Москве

Новости России. В Москве 23 сентября во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами «Сокол» и ХК «Диал-Дент» умер один из игроков.

Одним из первых о произошедшем узнал знакомый мужчины по мотоклубу.

«Умер наш друг и соклубник, Максим Газуко. Ему было только 43», – рассказал Алексей.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, хоккеист почувствовал недомогание, после чего упал на лёд. Мужчине попытались оказать помощь судья, коллеги по команде и врач, но спортсмен скончался. По предварительным сведениям, у хоккеиста случился сердечный приступ.

Устанавливаются обстоятельства и очевидцы случившегося. Назначено проведение судмедэкспертизы.

Несколько лет назад бразильский болельщик умер во время серии пенальти в матче против Чили.