Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году

Новости США. Убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в 2017 году составили 320 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает на них реагировать.