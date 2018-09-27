Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году

Новости США. Убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в 2017 году составили 320 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает на них реагировать.
В 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, предусматривающее сокращение выбросов парниковых газов. Соглашение подписали 197 участников, которые договорились не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Генсек призвал мировых лидеров, подписавших соглашение, ускорить его выполнение до истечения срока действия в 2020 году. Гутерреш объявил, что в сентябре созовет саммит по климату «для мобилизации действий и финансирования».