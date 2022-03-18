Игорь Конашенков: в Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских ВС ведут бои против националистов

Силы ЛНР при поддержке российских войск освободили более 90 % территории республики. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ЛНР не менее пяти раз, в том числе используя тяжелую артиллерию. В результате обстрела жилого дома в Донецке погибли четыре мирных жителя. А по поселку возле Горловки украинские военные выпустили 10 реактивных снарядов «Град».

Неспокойно и в самой Украине. Утром почти во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Прогремели взрывы во Львове и Николаеве. Российская армия продолжает специальную военную операцию. С помощью ударных беспилотников удалось уничтожить технику и склады украинских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны России.