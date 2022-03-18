Игорь Конашенков: в Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских ВС ведут бои против националистов
Силы ЛНР при поддержке российских войск освободили более 90 % территории республики. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ЛНР не менее пяти раз, в том числе используя тяжелую артиллерию. В результате обстрела жилого дома в Донецке погибли четыре мирных жителя. А по поселку возле Горловки украинские военные выпустили 10 реактивных снарядов «Град».
Неспокойно и в самой Украине. Утром почти во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Прогремели взрывы во Львове и Николаеве. Российская армия продолжает специальную военную операцию. С помощью ударных беспилотников удалось уничтожить технику и склады украинских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают в кольцо окружение и ведут бои против националистов в центре города. За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских биспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической армейской беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.