Идеология ненависти к другим народам на государственном уровне. Что не так с Днём памяти «проклятых солдат» в Польше?

Как известно, Конституцию дополнили важные формулировки, направленные на защиту нашей исторической памяти, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В статье 15 говорится, что государство обеспечивает сохранение памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Еще буквально несколько лет назад мы и подумать не могли, что нашу память, нашу историю придется защищать на законодательном уровне, но реальность такова, что многие привычные для белорусов факты стали подаваться в непривычной интерпретации. Светлые головы добрались и до Великой Отечественной. Безусловно, это одновременно героическое и трагическое событие для нас. Всякое на войне бывало, но почти по всей Европе прицельно бьют, чтобы создать искаженный образ борьбы нашего, да и всего советского народа против немецко-фашистских захватчиков и их союзников.

И вот один из примеров, за которым буквально далеко ходить не надо. В Польше на неделе отметили День памяти «проклятых солдат» – так называют участников вооруженного антисоветского подполья. Закон о ставшем одним из главных польских государственных праздников утвердили еще в 2011-м. Сейм тогда проявил невиданную доселе сплоченность и прыть.

Документ оформили буквально за неделю, и усилиями польских властей этот праздник из года в год становится все более значимым, а память о подлинных героях освободительной войны с фашизмом последовательно и методично вычеркивается из коллективного сознания. Что стоит за польской подменой понятий и к чему это может привести, разбирались наши корреспонденты.

Ромуальд Райс, Стефан Ровецкий и Юзеф Франчак. В современной истории эти люди признаны военными преступниками. Однако в Польше это национальные герои, память о которых чтут со всеми подобающими статусу почестями.

«Польша только для поляков» и «конец Советскому Союзу». Эти тезисы были центральной частью идеологии Армии Крайовой. Ее «проклятые» или по-другому «отверженные солдаты» в конце Второй мировой войны должны были бороться с Красной армией: любой ценой не допустить влияния СССР на Западную Украину и Беларусь. Даже если для этого придется убить несогласных.

Александр Духновский, солдат Ромуальда Райса:

Мой отец был легионером и, как и я, был арестован. Я пошел по его стопам. Мы не были бандой. Мы боролись против коммунистической советской системы. Меня приговорили к 15 годам лишения свободы, которые потом заменили на 12. Я отсидел 7 лет, один месяц и два дня. Чтобы вас никогда больше не встретило «российское освобождение», надо идти путем наших «проклятых солдат».

Банда отверженных с особой жестокостью убивала белорусских жителей, выбирая в качестве жертв безоружных, истощенных войной крестьян. Подпольщики не щадили женщин и детей. Солдат Райса интересовали лишь две вещи – национальность и вероисповедание. Людям устраивали настоящий тест, где неправильный ответ означал казнь. А спастись могли лишь те, кто умел читать молитвы на польском языке. В общей сложности банда Бурого лишила жизни 79 белорусов и сровняла с землей 50 домов.

Несмотря на гибель десятков людей, польские власти до сих пор стремятся оправдать преступные действия, прикрываясь благими намерениями. Еще в 1995 году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор Райса, а его родственники получили от государства компенсацию. И несмотря на то, что в 2005 году польский Институт национальной памяти все-таки признал убийства мирных жителей Бурым как геноцид, Варшава последовательно подменяла понятия. Сейчас преступления Райса против белорусов называют необходимостью. А в 2019 году Польша и вовсе оправдала его, поскольку вина Бурого заключается лишь в том, что он создал ситуацию, с которой не смог справиться. Вот так в Польше видят убийство 79 человек. И вот так просто из убийцы и преступника можно стать героем.

Мечислав Корженевский, глава Белостокской ветеранской организации «Союз солдат национальных Вооруженных Сил»:

Они не были бандитами. Это наши герои. Они выполняли приказы, ликвидировали агентуру, сотрудничавшую с Советами, поселившуюся особенно в православных деревнях, но не только. Они также устранили поляков, которые сделали то же самое. Статистика показывает, что поляков было уничтожено еще больше, так что о геноциде речи не идет.