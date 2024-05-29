Хуситы снова атаковали американские корабли. Три судна в Индийском океане и два в Красном море, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этих целей использованы ракеты и беспилотники. В США пока не комментировали происходящее. Напомним, йеменские повстанцы с октября 2023 года обстреливают коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. По заявлениям хуситов, атаки будут продолжаться, пока в секторе Газа идут боевые действия.