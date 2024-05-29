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Хуситы снова атаковали американские корабли

29 мая 2024 07:27
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Хуситы снова атаковали американские корабли. Три судна в Индийском океане и два в Красном море, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуситы снова атаковали американские корабли-1

Для этих целей использованы ракеты и беспилотники. В США пока не комментировали происходящее. Напомним, йеменские повстанцы с октября 2023 года обстреливают коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. По заявлениям хуситов, атаки будут продолжаться, пока в секторе Газа идут боевые действия.

# Международная политика

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