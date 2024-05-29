В Британию прибыли почти 1,5 млн мигрантов за последний год

Британия не может справиться с миграцией: за год в страну приехали почти полтора миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ подсчитали, что это больше, чем за тысячу последних лет. Уже сегодня в крупных городах арабы и выходцы из Африки составляют от трети до половины населения. Они получают льготы и выплаты, что раздражает граждан королевства. При этом из-за дефицита бюджета правительство оказалось перед сложным выбором: повышать налоги или объявлять о разорении. Пока решили выслать часть мигрантов в Руанду.