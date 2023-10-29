Хренин обсудил выработку плана военного сотрудничества с зампредседателя Центрального военного совета КНР

Европейская безопасность продолжает деградировать, и в складывающейся обстановке возникает необходимость искать новые механизмы поддержания мира. Об этом пойдет речь на Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань», который открывается 29 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более широкой альтернативой в этом вопросе может стать развитие безопасности с опорой на Евразию, отметил Виктор Хренин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Министр обороны Беларуси возглавляет военную делегацию, которая находится с официальным визитом в КНР. Всего участие в форуме примут представители 40 стран.