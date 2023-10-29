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Хренин обсудил выработку плана военного сотрудничества с зампредседателя Центрального военного совета КНР

29 октября 2023 09:40
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Европейская безопасность продолжает деградировать, и в складывающейся обстановке возникает необходимость искать новые механизмы поддержания мира. Об этом пойдет речь на Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань», который открывается 29 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более широкой альтернативой в этом вопросе может стать развитие безопасности с опорой на Евразию, отметил Виктор Хренин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Министр обороны Беларуси возглавляет военную делегацию, которая находится с официальным визитом в КНР. Всего участие в форуме примут представители 40 стран. 

Хренин обсудил выработку плана военного сотрудничества с зампредседателя Центрального военного совета КНР-1

Новые вызовы и угрозы диктуют необходимость совместных шагов. Тем более что взгляды на методы обеспечения глобальной безопасности у наших стран совпадают. В ходе встречи стороны обсудили вопросы совместного участия в деятельности по поддержанию международного мира под эгидой ООН, военного сотрудничества, взаимодействия в области подготовки кадров. Подробно остановились на темах совместной подготовки войск, проведении тренировок и участии армии Китая в конкурсах «АРМИ», которые пройдут на территории нашей страны.

# Беларусь-Китай # Виктор Хренин # Чжан Юся # Фотофакт

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