Хотел убежать, но взрывная волна откинула назад: очевидец взрыва поезда в Болгарии

Новости Болгарии. Количество жертв железнодорожной аварии в Болгарии возросло до 5, более 20 человек с травмами и ожогами госпитализированы. Ранним утром на станции Хитрино в районе города Шумен сошли с рельсов несколько цистерн поезда, который перевозил сжиженный газ. Взрыв привёл к пожару. Разрушено более 20 зданий.

Многие из пострадавших, которые были доставлены в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии.

В зону бедствия направлены дополнительные бригады спасателей, продолжается расчистка завалов.

Местные жители:

Из-за взрыва наш дом разнесен в клочья. Да не только наш, пол деревни выжжено дотла, еще и жертвы есть. Все, что я видел – это поезд прибыл на станцию, вагоны отцепились и упали на бок. Я не знаю, что было в контейнерах, но жидкость залила все, и пламя охватило округу.

Я живу здесь, по соседству, и могу сказать, что взрыв был невероятной мощи. Обломки были везде. Я хотел убежать, но взрывная волна меня откинула назад.

Большинство жителей Хитрино эвакуированы. Есть опасность детонации оставшихся цистерн с газом.

На место происшествия для руководства спасательной операцией прибыл исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.