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Момент, когда поезд в болгарском Хитрино сошел с рельсов, попал на видео

10 декабря 2016 11:13
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Новости Болгарии. Четыре человека погибли, более 20 с травмами и ожогами госпитализированы.

Ранним утром на железнодорожной станции Хитрино в районе города Шумен сошли с рельсов несколько цистерн поезда,

который перевозил сжиженный газ. Взрыв привёл к пожару. Разрушено более 20 зданий. В зону бедствия направлены дополнительные бригады спасателей. Продолжается расчистка завалов.

Жители Хитрино эвакуированы. Есть опасность детонации оставшихся цистерн с газом.

На место происшествия для руководства спасательной операцией прибыл премьер-министр Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии событий вы можете прочитать здесь.

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