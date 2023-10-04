Холодный приём в Вашингтоне. Почему демократы не поддерживают правительство Дуды?

Ожидание и реальность. Снова несовпадение в планах польского президента Дуды. Желание заручиться поддержкой высших должностных лиц США обернулось холодным приемом в Вашингтоне. Не все так гладко оказалось и с польской диаспорой. Выступление Дуды в Нью-Йорке 1 октября вызвало неоднозначную реакцию публики – польского лидера освистали, выкрикивали в его адрес нелицеприятные лозунги. О том, как сложно усидеть на двух стульях – угодить западной политике и продвинуть интересы своей страны – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Польши ищет поддержку в США, но, как и у Зеленского, не все идет гладко. Причина в том, что на прошлых американских выборах правящая партия публично поддержала Дональда Трампа. И это стало ошибкой. Сейчас демократы сами идут на выборы, и правительство Дуды и Моравецкого там воспринимают не как своих людей, а как сторонников республиканцев. Отсюда и холодный прием в Вашингтоне: за две недели никаких переговоров и двусторонних встреч на высшем уровне не было.

Кроме того, Анджею Дуде дали понять, что ему в США не рады. На улице президента встречали представители польской диаспоры с оскорбительными плакатами, были слышны крики и свист. «Будешь сидеть!», «Свободная Польша!», «Конституция!», «Демократия!» – кричали из толпы.

Дело в том, что в США около 2,5 % населения считают себя поляками – это примерно 9 миллионов человек. Многие из них как раз проживают в столичном регионе возле Нью-Йорка и Нью-Джерси, куда и приезжал Дуда. Для демократической партии это прежде всего электорат, который может проголосовать неправильно, потому что ситуацию на американских выборах всегда определяет перевес в несколько процентов. А приезд польского президента там восприняли чуть ли не как агитацию за республиканцев.

Неудачно была выбрана и основная тема визита, связанная с Украиной. Накануне поляки заявили, что из-за зернового спора перестанут пропускать военные грузы через свою территорию, чего в США не поняли и потребовали объяснений от Моравецкого. Это создало негативный фон для визита, и когда Дуда приехал просить денег, получил от ворот поворот, потому что американский бюджет еще не сверстан и там до последнего не хотят обнародовать расходы на Украину. Наоборот, в СМИ рассказывают, что сама по себе украинская война очень дешевая для США. И что на нее не нужно дополнительных трат. На таком фоне просители денег из Варшавы, конечно, выглядят неуместно.

Ну и, наконец, между ПиС и демократией США – полное несовпадение ценностей. В Польше запрещают аборты, требуют чуть ли не казни лиц с нетрадиционной ориентацией, выступают против европейской гендерной политики – в Демпартии это воспринимают как вызов и отклонение от генеральной линии. Поэтому у Дуды не получилось главного – заручиться поддержкой высших должностных лиц США, чтобы использовать это в избирательной кампании. Не было не то что совместных встреч, но даже совместных фотографий.