Пока одни страны думают о том, как получить дивиденды от взаимной торговли и промышленной кооперации, другие, напротив, озабочены тем, как больше потратить на войну. Эдакий чудовищный вариант принципа сообщающихся сосудов. И яркий пример тому – наша соседняя Литва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Вильнюса настолько обширные планы по закупке вооружений, что страна уже не может их воплотить. И дело не в деньгах. На эти цели в будущем году будут выделены рекордные 2,5 миллиарда евро. Впервые в истории республики расходы на оборону превысят 3 % ВВП.

Как выяснилось, у производителей и поставщиков оружия нет таких объемов, которые нужны литовской армии. В основном из-за повышенного спроса на технику и боеприпасы у союзников Литвы по НАТО. Как сообщили в кабмине, Министерство обороны сделало большие заказы, в частности на системы и средства ПВО, но их надо очень долго ждать. Такая же ситуация с тяжелой бронетехникой. Поэтому в правительстве пожаловались, что на военные нужды выделены громадные деньги, только тратить их не на что.

И это при том, что у Литвы громадный госдолг – больше 43 % от ВВП. А еще одна из самых низких пенсий не только среди стран Балтии, но и всех европейских государств. В соседней Польше, например, пенсионеры получают почти вдвое больше. Меньше, чем в Литве, пенсии только в Румынии и Болгарии. То есть на своих граждан у литовских властей свободных денег нет. Они работают на войну.