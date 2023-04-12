Херш: США готовят соглашение об окончании конфликта в Украине

Штаты готовят черновик соглашения о завершении украинского конфликта на случай поражения Российской Федерации.

Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш, пишет РИА Новости. Ссылаясь на своего информатора, он сообщил, что несколько месяцев назад военному руководству Штатов была поставлена задача подготовить черновой вариант соглашения, чтобы предоставить его Российской Федерации после ее поражения.

В то же время СМИ сообщают, что Киев перенес ударную наступательную операцию, которая планировалась весной, из-за недостатка боеприпасов и техники, плохих погодных условий, а также утечки секретных документов Пентагона по Украине. В среду, 12 апреля, премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что наступательная операция ВСУ может начаться летом.