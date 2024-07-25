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Харрис официально заявила об участии в выборах президента США

25 июля 2024 19:50
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Мировые СМИ наблюдают за темой выбора кандидата от демократов на следующие президентские выборы в Соединенных Штатах. После выхода Байдена из электоральной кампании внутри партии началась борьба за заветное кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Харрис официально заявила об участии в выборах президента США-1

Среди всех самым явным номинантом стала вице-президент Камала Харрис. Сегодня, 25 июля, в своих соцсетях она официально заявила о своем участии в выборах, сказав, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом. Но окончательное решение пока остается неизвестным, оно будет принято на партийном съезде в середине августа. Эксперты уже прогнозируют, кто может побороться за этот пост. Кроме Харрис, в списках фигурируют бывшие первые леди Хилари Клинтон и Мишель Обама, губернаторы Калифорнии и Мичигана, а также некоторые министры и конгрессмены.

# Международная политика # Новости США

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