Харрис официально заявила об участии в выборах президента США

Мировые СМИ наблюдают за темой выбора кандидата от демократов на следующие президентские выборы в Соединенных Штатах. После выхода Байдена из электоральной кампании внутри партии началась борьба за заветное кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди всех самым явным номинантом стала вице-президент Камала Харрис. Сегодня, 25 июля, в своих соцсетях она официально заявила о своем участии в выборах, сказав, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом. Но окончательное решение пока остается неизвестным, оно будет принято на партийном съезде в середине августа. Эксперты уже прогнозируют, кто может побороться за этот пост. Кроме Харрис, в списках фигурируют бывшие первые леди Хилари Клинтон и Мишель Обама, губернаторы Калифорнии и Мичигана, а также некоторые министры и конгрессмены.