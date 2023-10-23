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В Германии в бассейнах установили камеры, которые будут распознавать тонущих и подавать сигнал спасателям

23 октября 2023 11:51
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Новости Германии. На помощь спасателям в Германии пришел искусственный интеллект. Теперь за пловцами в Хомбурге следят еще и камеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они установлены для предотвращения несчастных случаев в бассейне. Компьютерная система способна быстро обнаружить тонущих людей и передать сигналы в диспетчерскую и на телефоны спасателей.

В Германии в бассейнах установили камеры, которые будут распознавать тонущих и подавать сигнал спасателям-1

Маттиас Манн, сотрудник бассейна:
Система распознает, что с человеком что-то не так, и выдает предупреждение. Появляется красный сигнал тревоги в телефоне, что в спортивном или обычном бассейне кто-то тонет. Тогда дежурный проверяет это на мониторе и может начать спасательные мероприятия.

В Германии в бассейнах установили камеры, которые будут распознавать тонущих и подавать сигнал спасателям-4

Пока камер семь. Они работают постоянно, но беспокоиться о защите приватности не стоит. Записи сохраняются только в случае тревоги. Пока была всего одна, и то ложная. Система перепутала человека с куклой.

# Правила безопасности # Новости Германии # Фотофакт

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