ХАМАС заявил о прогрессе в вопросах реализации соглашения с Израилем

Делегация палестинского движения ХАМАС во время визита в Египет достигла прогресса в вопросах реализации соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, во время переговоров принято решение относительно проблемы с задержкой выхода на свободу палестинских заключенных. Ранее сообщалось, что израильские власти отложили освобождение более чем 600 палестинских заключенных до тех пор, пока ХАМАС не откажется от «унизительных церемоний».