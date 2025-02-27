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ХАМАС заявил о прогрессе в вопросах реализации соглашения с Израилем

27 февраля 2025 05:50
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Делегация палестинского движения ХАМАС во время визита в Египет достигла прогресса в вопросах реализации соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС заявил о прогрессе в вопросах реализации соглашения с Израилем-2

Кроме того, во время переговоров принято решение относительно проблемы с задержкой выхода на свободу палестинских заключенных. Ранее сообщалось, что израильские власти отложили освобождение более чем 600 палестинских заключенных до тех пор, пока ХАМАС не откажется от «унизительных церемоний».

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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