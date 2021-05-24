Хакеры против экстремистов и взлом NASA. Рассказываем про 7 громких кибератак

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Джонатан Джеймс выполнил первый в истории взлом сервера NASA и украл несколько файлов, включая исходный код Международной орбитальной станции. Однако ему удалось избежать заключения – на момент преступления он был несовершеннолетним. Ему грозило около 10 лет тюрьмы.

«I Love You» – самый разрушительный компьютерный вирус в мире. За два десятка лет он нанес ущерб пользователям персональных компьютеров больше чем на 10 миллиардов долларов. Эксперты считают это серьезным ударом для экономики. После открытия файла, приложенного к письму, вирус уничтожает или изменяет файлы на зараженном компьютере. Плюс червь при запуске рассылает себя по всем адресам книги пользователя. «Отца» кибервредителя удалось отыскать лишь спустя 20 лет. Глобальный хаос запустил программист из Филиппин. С его виртуальной «любовной» заразы началась настоящая мэйл-эпидемия, и ее даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую разрушительную.

Одна из самых эффектных киберкраж в стиле голливудских фильмов – одновременный съем 9 миллионов долларов с сотен зарплатных карт по всей планете. В 2008 году хакеры получили через интернет доступ к электронным ресурсам компании по обработке платежей PBS WorldPay в Великобритании и скопировали информацию о счетах клиентов. Всего за полчаса им удалось снять деньги в банкоматах по всему миру с помощью поддельных пластиковых карточек.

2011 год – сразу несколько взломов. Правительственные серверы США атаковали неизвестные хакеры. В результате были украдены электронные ящики с финансовыми данными и засекреченной информацией многих американских чиновников. Владение этими данными могло повлечь за собой полномасштабную войну. Расследование американских спецслужб выявило, что за этой хакерской атакой стояли Вооруженные Силы КНР. Вывели их на чистую воду так называемые анонимусы. После того как группа активистов передала данные американским спецслужбам, правительство США уличило их самих во взломах. Так для публики невиновные остались виноватыми, а правительство вышло сухим из воды.

Далее борьба онлайн-активистов со всемирно известной группировкой ИГИЛ. История шестилетней давности после теракта в Париже. Anonymous взломали и удалили десятки сайтов, которые даже косвенно были связаны с экстремизмом, и прихватили заодно больше 3 тысяч аккаунтов, зарегистрированных на этих сайтах. Тем самым смогли предупредить правительство Италии и Великобритании о будущих запланированных терактах, и их в итоге удалось предотвратить. Неплохая услуга не то что правительству – простым людям.

Громкую атаку осуществил в 2002 году хакер Адриан Ламо. Ему удалось получить доступ во внутреннюю сеть редакции газеты The New York Times, где он начал модифицировать важные файлы. Он менял конфиденциальные базы данных, в одну из которых, содержащую список сотрудничающих с газетой экспертов, добавил свое имя. Через год его приговорили к двум годам испытательного срока и назначили выплатить газете 65 тысяч долларов компенсации.