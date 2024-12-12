«Барселона» обыграла «Боруссию» в матче ЛЧ

В шестом туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2. В ворота «Боруссиии» дублем отличился Серу Гирасси, у «Барселоны» два раза забил Ферран Торрес и еще один гол на счету Рафиньи. Об этом пишет РИА Новости.

«Барселона» с 15 очками занимает второе место и гарантирует себе выход в плей-офф, следуя сразу за английским «Ливерпулем». Боруссия» с 12 очками находится на девятом месте.

Шансы на выход в плей-офф потеряли немецкий «Лейпциг», словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз».

В следующий раунд «Барселона» выйдет с португальской «Бенфикой», а дортмундская «Боруссия» 21 января встретится с итальянской «Болоньей».