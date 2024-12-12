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Более половины литовцев не собираются активно участвовать в обороне страны – соцопрос

12 декабря 2024 07:38
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Более половины литовцев не собираются активно участвовать в обороне страны. Таковы результаты соцопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины литовцев не собираются активно участвовать в обороне страны – соцопрос-2

Респондентов спрашивали, готовы ли они пройти добровольную военную службу или другим способом поучаствовать в защите государства. Более половины участников исследования заявили, что не рассматривали либо исключают возможность активного участия в военной сфере. Только 11 % согласились защищать страну и при необходимости вступить в армию.

# Опрос # Новости Литвы

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