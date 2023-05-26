Громкий теракт в отношении журналиста федерального СМИ РФ пресечён в Энергодаре

В Энергодаре пресечена попытка убийства журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости

По информации Рогова, в Запорожской области террористами готовилось громкое убийство одного из журналистов федерального СМИ. Дополнительной информации глава общественного движения не предоставил, отметив, что расследование продолжается.

В мае 2023 года ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Покушение на него готовили украинские спецслужбы.