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Громкий теракт в отношении журналиста федерального СМИ РФ пресечён в Энергодаре

26 мая 2023 10:30
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В Энергодаре пресечена попытка убийства журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости

По информации Рогова, в Запорожской области террористами готовилось громкое убийство одного из журналистов федерального СМИ. Дополнительной информации глава общественного движения не предоставил, отметив, что расследование продолжается.

В мае 2023 года ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Покушение на него готовили украинские спецслужбы. 

# Убийство # Владимир Рогов

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