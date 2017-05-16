Греция без новостей и паромного сообщения: в стране бастуют журналисты и моряки

Новости Греции. В Греции бастуют моряки и журналисты. Они выступают против новых мер экономии. Ближайшие сутки страна останется без новостей и двое суток без паромного сообщения. Помимо этого из-за стачек в метро и водителей городского транспорта сложно будет добраться и в международный аэропорт Афин.

18 мая парламент страны рассмотрит законопроект, который предусматривает сокращение пенсий, пособий и зарплат, а также повышение налогов. Кроме того, не исключены и массовые увольнения. Такие меры принимаются, чтобы погасить долг перед международными кредиторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.