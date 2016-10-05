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Гражданский конфликт в Колумбии: возобновлены переговоры с повстанцами

05 октября 2016 11:20
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Новости Колумбии. Президент Колумбии объявил о возобновлении переговоров с повстанцами из Революционных вооруженных сил. На них обсудят мирный договор.

Напомним,

по итогам голосования с незначительным перевесом победили противники заключения мирного соглашения с повстанцами.

После этого все договоренности, достигнутые за четыре года, оказались в подвешенном состоянии.

Гражданский конфликт в Колумбии между властями и Революционными вооруженными силами продолжается более полувека,

за это время он унес жизни около 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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