Гражданский конфликт в Колумбии: возобновлены переговоры с повстанцами

Новости Колумбии. Президент Колумбии объявил о возобновлении переговоров с повстанцами из Революционных вооруженных сил. На них обсудят мирный договор.

Напомним,

по итогам голосования с незначительным перевесом победили противники заключения мирного соглашения с повстанцами.

После этого все договоренности, достигнутые за четыре года, оказались в подвешенном состоянии.

Гражданский конфликт в Колумбии между властями и Революционными вооруженными силами продолжается более полувека,

за это время он унес жизни около 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.