«Управлять самокатом классно и безопасно!» ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения

Безопасность в приоритете! В Беларуси усилили профилактическую работу с детьми на весенних каникулах.

Управлять самокатом классно и безопасно! Госавтоинспекция сегодня, 27 марта, проводит единый день безопасности дорожного движения. В центре внимания – соблюдение ПДД при передвижении на средствах персональной мобильности и двухколесном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ напомнили, что водителям двухколесного транспорта необходимо двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по пешеходной, тротуару или обочине. Не создавать препятствий для других. В городе установлена разрешенная скорость до 10 км/ч, за городом – до 25 км/ч.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

При пересечении проезжей части дороги водители СПМ и велосипедисты обязаны спешиться. При выборе СПМ важно помнить: один самокат – один человек. Напоминаем также родителям, что электросамокатами запрещено пользоваться детям до 14 лет. При выборе мотоцикла для участия в дорожном движении в первую очередь необходимо вспомнить навыки управления, которые могут быть забыты зимой.

На мотоцикле или мопеде в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах.