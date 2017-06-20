Госслужащие Азербайджана будут сдавать аттестационный экзамен раз в 5 лет

Новости Азербайджана. Государственные служащие Азербайджана раз в 5 лет будут сдавать аттестационный экзамен. Уровень сложности тот же, что и при вступлении на госпост. В случае, если работник не сможет выдержать испытание, организация, в которой он трудится, будет немедленно проинформирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, продвижение по карьерной лестнице тоже будет контролироваться. Тем, кто пожелает занять более высокую должность, чем та, по которой выдан сертификат, будет необходимо вновь сдавать экзамен и проходить собеседование.