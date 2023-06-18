Госсекретарь США Блинкен и глава МИД КНР Цинь проводят встречу в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал воскресную встречу с МИД КНР Цинь Ганом, сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Встреча проводится в госрезиденции Дяоюйтай. Блинкен прилетел в Пекин сегодняшним утром, 18 июня. На фотографии, опубликованной на странице телеканала в социальной сети Weibo, запечатлено, как Блинкен и Цинь Ган обмениваются рукопожатием. За ними видны флаги двух стран.

Министр иностранных дел Китая приветливо улыбается, а у главы Госдепартамента на лице серьезное выражение. Блинкен находится в Китае в рамках двухдневного визита, первоначально намеченного на февраль, но перенесенного из-за происшествия с китайским воздушным шаром.

Китай уверяет, что шар был погодным зондом, в то время как американская администрация считает, что он предназначался для сбора информации. Это будет первый визит главы Госдепартамента в Китай с 2018 года.