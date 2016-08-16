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Наводнение в США: есть погибшие, более 20 тысяч жителей Луизианы покинули свои дома

16 августа 2016 06:03
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Новости США. Юг Соединенных Штатов Америки переживает пик сильнейшего наводнения. Из-за стихии свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч жителей штата Луизиана. Более 10 тысяч человек находятся во временных укрытиях, а 40 тысяч потребителей остаются без электричества. Не обошлось и без погибших.

Причиной бедствия стали сильные ливни, обрушившиеся на штат. На борьбу с большой водой мобилизованы бригады спасателей, в оказании помощи задействованы вертолеты полиции. Ранее губернатор Луизианы ввел режим чрезвычайного положения, а президент США объявил штат зоной стихийного бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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