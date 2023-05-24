Госдолг Великобритании стал выше 99% ВВП страны – это 60-летний рекорд

Новости Великобритании. Госдолг Британии в апреле достиг почти трех триллионов фунтов стерлингов. Это выше 99 % от ВВП страны. И рекорд за последние 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные приводит национальное бюро статистики Королевства. По информации организации, в прошлом месяце объем заимствований госсектора экономики составил 25,5 миллиарда фунтов стерлингов. А это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Теперь прогнозы экспертов об экономическом росте звучат не так убедительно. Однако Международный валютный фонд по-прежнему считает, что страна сможет избежать рецессии.