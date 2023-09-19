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Госдолг США может превысить 50 трлн долларов

19 сентября 2023 13:45
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Новости США. Госдолг Соединенных Штатов Америки впервые в истории достиг рекордного показателя в 33 триллиона долларов, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг США может превысить 50 трлн долларов-1

Об этом поделились в Министерстве финансов страны. В конце 2022 года американский президент подписал закон об увеличении его лимита до 31,5 триллиона долларов, чтобы предотвратить потенциальный дефолт страны. Но госдолг достиг этого потолка уже в январе 2023. По прогнозам экономистов, к концу нынешнего десятилетия он может и вовсе может превысить 50 триллионов долларов.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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