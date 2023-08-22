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Госдеп США призывает американцев немедленно покинуть Беларусь

22 августа 2023 07:55
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Госдеп США призвал граждан Америки срочно выехать из Беларуси из-за закрытия некоторых контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой.

В МИД Беларуси прокомментировали закрытие Литвой двух пунктов пропуска

Также на сайте ведомства сообщается, что американцам нельзя попасть в Польшу по суше из Беларуси. В дипломатическом ведомстве сообщается о существовании риска массовых волнений, случаев задержания и ограниченных возможностях оказания посольством помощи согражданам.

Ранее Литовское же правительство на границе с Беларусью временно закрыло контрольно-пропускные пункты Шумскас и Твярячюс. Этот шаг в Госпогранкомитете Беларуси назвали неконструктивным и недружелюбным.

# Международная политика

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