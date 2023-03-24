Горят газетные киоски и мусорные баки. Протесты во Франции продолжаются

Новости Франции. Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически во всех городах манифестации переходят в ожесточенные стычки с полицией. По сообщению МВД, ранения получили более 150 правоохранителей.

На улицах слышны взрывы гранат со слезоточивым газом и вой сирен. Протестующие захватывают вокзалы и перекрывают железнодорожные пути, нападают на госучреждения.

В Бордо подожгли мэрию, в Париже толпы заблокировали терминал международного аэропорта. Столкновения с полицией во французской столице не прекращались и ночью. В центре города до сих пор горят газетные киоски и мусорные баки. Премьер Франции назвала происходящее неприемлемым. Профсоюзы опасаются, что протесты могут стать еще более жесткими.