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Горят газетные киоски и мусорные баки. Протесты во Франции продолжаются

24 марта 2023 08:25
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Новости Франции. Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически во всех городах манифестации переходят в ожесточенные стычки с полицией. По сообщению МВД, ранения получили более 150 правоохранителей.  

Горят газетные киоски и мусорные баки. Протесты во Франции продолжаются-1

На улицах слышны взрывы гранат со слезоточивым газом и вой сирен. Протестующие захватывают вокзалы и перекрывают железнодорожные пути, нападают на госучреждения.  

Горят газетные киоски и мусорные баки. Протесты во Франции продолжаются-4

В Бордо подожгли мэрию, в Париже толпы заблокировали терминал международного аэропорта. Столкновения с полицией во французской столице не прекращались и ночью. В центре города до сих пор горят газетные киоски и мусорные баки. Премьер Франции назвала происходящее неприемлемым. Профсоюзы опасаются, что протесты могут стать еще более жесткими.  

Горят газетные киоски и мусорные баки. Протесты во Франции продолжаются-7

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# Протесты # Элизабет Борн # Новости Франции # Фотофакт

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