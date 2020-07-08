В Риме невесты устроили протест против ограничений на свадьбы

Новости Италии. В Риме протест устроили невесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возле знаменитого фонтана Треви 15 девушек в белоснежных платьях выступили против ограничительных мер на свадьбы, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса.

Расписаться молодоженам можно, а вот отметить торжество массово – пока нет.

В целях безопасности многолюдные собрания здесь все еще запрещены. Из-за этого страдают не только молодожены, которые вынуждены переносить торжественные церемонии, но и компании, работающие в свадебной сфере.