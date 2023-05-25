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Гоночный автомобиль из Lego создали чешские дизайнеры. Машина – в натуральную величину

25 мая 2023 08:49
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Новости Дании. Гоночный автомобиль из деталей Lego представили в Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произведение искусства – по-другому и не скажешь – сделали в натуральную величину и выставили на обозрение в Билунде. Кстати, собирали машину чешские дизайнеры. Понадобился на это почти год. Неудивительно, если учесть что состоит автомобиль из 380 тысяч деталей. Зрители старания оценили.  

Гоночный автомобиль из Lego создали чешские дизайнеры. Машина – в натуральную величину-1

Питер Ларссон, житель Дании:  
Удивительно, как они справились со всеми формами машины. Они учли все края, так что я могу представить себе работу, которая за этим стоит.  

Гоночный автомобиль из Lego создали чешские дизайнеры. Машина – в натуральную величину-4

Машина из Lego стала частью экспозиции в местном парке развлечений и уже полюбилась его посетителям. Дети позировали на фоне ярко-красного автомобиля, а взрослые восхищались схожестью с оригиналом.  

# Автомобили # Марина Кишкурно # Новости Дании # Фотофакт

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