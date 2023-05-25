Гоночный автомобиль из Lego создали чешские дизайнеры. Машина – в натуральную величину

Новости Дании. Гоночный автомобиль из деталей Lego представили в Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произведение искусства – по-другому и не скажешь – сделали в натуральную величину и выставили на обозрение в Билунде. Кстати, собирали машину чешские дизайнеры. Понадобился на это почти год. Неудивительно, если учесть что состоит автомобиль из 380 тысяч деталей. Зрители старания оценили.

Питер Ларссон, житель Дании:

Удивительно, как они справились со всеми формами машины. Они учли все края, так что я могу представить себе работу, которая за этим стоит.