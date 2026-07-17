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ПВО России сбила более 240 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

17 июля 2026 13:16
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ПВО России сбила более 240 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь-0

ВС РФ ночью с 16 на 17 июля осуществили перехват уничтожение 243 украинских БЛА над территорией России, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ информирует, что дежурные средства ПВО ликвидировали 243 БЛА самолетного типа ВС Украины над территорией РФ. Так, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над водами Азовского и Черного морей.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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