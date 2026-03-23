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Орбан: спецслужбы Украины прослушивали главу МИД Венгрии

23 марта 2026 11:08
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Орбан: спецслужбы Украины прослушивали главу МИД Венгрии-0

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы прослушивали телефон главы МИД Петера Сийярто, получив его номер от венгерского журналиста. Об этом пишет ТАСС.

Он поручил провести расследование, подчеркнув, что такие действия можно считать преступлением и серьезным посягательством на страну.

Сам Сийярто сообщил, что был шокирован произошедшим и раскритиковал журналиста, передавшего его контакты. Власти Венгрии также опубликовали запись, где этот журналист признается в передаче номера иностранным спецслужбам.

Фото: pixabay

# Международная политика

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