Голосование по Brexit перенесено на середину января

Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра, обсуждение документа начнется на неделе после 7 января, а уже на следующей состоится само голосование.