Голосование по Brexit перенесено на середину января

Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам премьер-министра, обсуждение документа начнется на неделе после 7 января, а уже на следующей состоится само голосование.
Вынести свое решение касательно проекта сделки по Brexit британские депутаты должны были еще 11 декабря, однако Тереза Мэй перенесла дату заседаний из-за неуверенности в том, что документ в нынешнем виде поддержит большинство парламентариев.