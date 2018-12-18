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Голосование по Brexit перенесено на середину января

18 декабря 2018 09:51
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Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование по Brexit перенесено на середину января-1

По словам премьер-министра, обсуждение документа начнется на неделе после 7 января, а уже на следующей состоится само голосование.

Голосование по Brexit перенесено на середину января-4

Вынести свое решение касательно проекта сделки по Brexit британские депутаты должны были еще 11 декабря, однако Тереза Мэй перенесла дату заседаний из-за неуверенности в том, что документ в нынешнем виде поддержит большинство парламентариев.

# Brexit # Тереза Мэй # Фотофакт

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