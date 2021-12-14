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Голод, неравенство, бедность. ВОЗ сделала прогноз на будущее после пандемии

14 декабря 2021 08:27
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После пандемии мир столкнется с более сложными вызовами, чем прежде. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о бедности, голоде, неравенстве, болезнях и изменении климата.  

Голод, неравенство, бедность. ВОЗ сделала прогноз на будущее после пандемии-1

По словам генерального директора ВОЗ, необходимо фундаментальное изменение восприятия ценности здоровья. Следует содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты. Также глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к затратам, а как к инвестициям в наше общее будущее.  

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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