Голод, неравенство, бедность. ВОЗ сделала прогноз на будущее после пандемии

После пандемии мир столкнется с более сложными вызовами, чем прежде. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о бедности, голоде, неравенстве, болезнях и изменении климата.

По словам генерального директора ВОЗ, необходимо фундаментальное изменение восприятия ценности здоровья. Следует содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты. Также глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к затратам, а как к инвестициям в наше общее будущее.