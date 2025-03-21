Гол Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.
В составе «Кэпиталз» голы забросили Александр Овечкин, Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане.
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.
В составе «Кэпиталз» голы забросили Александр Овечкин, Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане.
Фото: pixabay
За «Филадельфию» шайбы забросили Райан Пилинг и Шон Кутюрье.
Гол Александра Овечкина стал для него 888-м в НХЛ и 240-м в первых периодах.
«Вашингтон» одержал восьмую победу в девяти играх из последних, а «Филадельфия» терпит восьмое поражение за тот же период.