Гол Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ

В составе «Кэпиталз» голы забросили Александр Овечкин, Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.

За «Филадельфию» шайбы забросили Райан Пилинг и Шон Кутюрье.

Гол Александра Овечкина стал для него 888-м в НХЛ и 240-м в первых периодах.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в девяти играх из последних, а «Филадельфия» терпит восьмое поражение за тот же период.