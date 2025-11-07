Польша запускает программу всеобщего военного обучения

Программу всеобщей военной подготовки запускают в Польше. Она станет первой и крупнейшей в истории страны. Планируется, что оружием овладеют не менее полумиллиона поляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем он затронет все слои населения, независимо от возраста и пола встанут в строй и школьники, и пенсионеры. Программа включает управление беспилотниками, использование оружия различных калибров, медицинские курсы и методы выживания в экстремальных условиях.