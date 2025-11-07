Польша запускает программу всеобщего военного обучения

Программу всеобщей военной подготовки запускают в Польше. Она станет первой и крупнейшей в истории страны. Планируется, что оружием овладеют не менее полумиллиона поляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем он затронет все слои населения, независимо от возраста и пола встанут в строй и школьники, и пенсионеры. Программа включает управление беспилотниками, использование оружия различных калибров, медицинские курсы и методы выживания в экстремальных условиях.
Цезарий Томчик, заместитель министра национальной обороны Польши:
Только в ноябре и декабре мы обучим около 20 тысяч человек в рамках индивидуального курса, но общее количество по всем формам обучения составит приблизительно 100 тысяч человек. А в следующем году Министерство обороны планирует обучить около 400 тысяч человек индивидуально, в группах, в рамках программы образования с армией, подготовки резервистов и добровольной обязательной военной службы.
Сами поляки к военной службе относятся неоднозначно. Согласно последним опросам, 48 % граждан не верят в способность армии защитить страну в случае необходимости. 49 % респондентов признались, что не хотят служить в вооруженных силах. Отметим, Варшава больше всех из стран НАТО тратит на оборону. К тому же, в планах правительства страны, увеличить численность военнослужащих почти на треть.