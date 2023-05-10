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Главнокомандующий ВСУ Залужный отказался от участия в собрании НАТО

10 мая 2023 09:06
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отклонил предложение принять участие в собрании Военного комитета НАТО на уровне глав генштабов, сообщает ТАСС.

Залужный отклонил предложение даже в режиме видеоконференции в силу сложной оперативной обстановки в Украине. По утверждению главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, он получил письмо от Залужного, в котором тот сообщил о невозможности принять участие во встрече из-за складывающейся на земле обстановки. Бауэр добавил, что украинский военпред в Брюсселе уведомит государства НАТО о готовящемся наступлении со стороны ВСУ. Бауэр подтвердил, что и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю военную поддержку Киеву от имени НАТО.

# Международная политика # Валерий Залужный

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