Главнокомандующий ВСУ Залужный отказался от участия в собрании НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отклонил предложение принять участие в собрании Военного комитета НАТО на уровне глав генштабов, сообщает ТАСС.

Залужный отклонил предложение даже в режиме видеоконференции в силу сложной оперативной обстановки в Украине. По утверждению главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, он получил письмо от Залужного, в котором тот сообщил о невозможности принять участие во встрече из-за складывающейся на земле обстановки. Бауэр добавил, что украинский военпред в Брюсселе уведомит государства НАТО о готовящемся наступлении со стороны ВСУ. Бауэр подтвердил, что и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю военную поддержку Киеву от имени НАТО.