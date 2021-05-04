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Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты

04 мая 2021 09:38
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Всемирная организация здравоохранения оценила стоимость вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения планеты. По данным гендиректора ведомства, в дополнение к уже необходимым 19 миллиардам долларов в будущем году понадобится еще до 45, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты-1

Эпидобстановка в мире остается непростой. За последние две недели зафиксировано больше случаев заражения, чем за первые шесть месяцев пандемии. Специалисты считают, что остановить инфекцию можно, если хотя бы 70 % жителей планеты будут обладать иммунитетом.

Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты-4

Крайне сложная ситуация с заболеваемостью сохраняется в Индии и Бразилии. В некоторых странах между тем постепенно возвращаются к нормальной жизни. В Польше с 4 мая возобновляют работу торговые центры и музеи. На выходных с ограничением по заполняемости смогут открыться отели.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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