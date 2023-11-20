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Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с официальным визитом

20 ноября 2023 08:39
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Глава Пентагона США Ллойд Остин приехал в Киев с целью встретиться с украинским лидером и подтвердить американскую помощь. Об этом он объявил в своей учетной записи в соцсети X, передает ТАСС.

Остин также опубликовал фото, на котором его встречают посол Соединенных Штатов Бриджет Бринк. Группа западных стран, координирующая вопросы поставки оружия Украине, на этой неделе также планирует проведение видеоконференции. Ранее было отмечено, что США израсходовали около 96% выделенных на помощь Киеву средств.

# Международная политика # Ллойд Остин

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