Прямой эфир

Глава МВД Турции Сойлу: страна не обращает внимания на речи Байдена

08 мая 2023 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил, что его страна игнорирует заявления американского президента. Он предупредил, что если Турция доверится Соединенным Штатам, то ее участь будет подобна судьбе Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet. 

Ранее Сойлу уже уличал США в намерении организовать на границе Турции террористическое государство. После террористического акта в прошлом году в Стамбуле он сказал, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе, на встрече с молодежью, он заявил, что Штаты «теряют свою репутацию», а весь мир «ненавидит Америку», и что в игре Америки Европа выступает в качестве «пешки». 

Сойлу отметил, что под управлением Тайипа Эрдогана Турция освободилась от западного влияния. В настоящее время в стране нет ни одного прозападного учреждения, контролируемого органами исполнительной власти. Ранее СМИ в Турции были западоориентированы. Если американские послы говорили что-нибудь, это становилось важной сенсацией. Но теперь Турция не уделяет внимания тому, что скажет президент США, заявил Сойлу. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Сулейман Сойлу

Другие новости рубрики

Все новости
Боррель: Украина показала, что Запад не справился с процессом мировой глобализации
08 мая 2023 11:40

Боррель: Украина показала, что Запад не справился с процессом мировой глобализации

Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО
08 мая 2023 11:16

Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО

Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года
08 мая 2023 10:58

Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года