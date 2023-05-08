Глава МВД Турции Сойлу: страна не обращает внимания на речи Байдена

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил, что его страна игнорирует заявления американского президента. Он предупредил, что если Турция доверится Соединенным Штатам, то ее участь будет подобна судьбе Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

Ранее Сойлу уже уличал США в намерении организовать на границе Турции террористическое государство. После террористического акта в прошлом году в Стамбуле он сказал, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе, на встрече с молодежью, он заявил, что Штаты «теряют свою репутацию», а весь мир «ненавидит Америку», и что в игре Америки Европа выступает в качестве «пешки».

Сойлу отметил, что под управлением Тайипа Эрдогана Турция освободилась от западного влияния. В настоящее время в стране нет ни одного прозападного учреждения, контролируемого органами исполнительной власти. Ранее СМИ в Турции были западоориентированы. Если американские послы говорили что-нибудь, это становилось важной сенсацией. Но теперь Турция не уделяет внимания тому, что скажет президент США, заявил Сойлу.