Штаты продолжают терять репутацию. Весь мир ненавидит Америку, а Запад больше не имеет авторитета, заявил глава турецкого Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу, пишет РИА Новости.

Руководитель МВД Турции отметил, что понятия как Европа не существует. Ее роль слишком преувеличена. Есть Америка, а Европа – это поезд в ее колонне, приводит его слова издание Aydınlık. Сойлу обратил внимание, что Турция меняет историю. Речь идет о предстоящих в стране выборах. Поэтому и есть давление со стороны Америки и Европы, сказал турецкий чиновник.

Как сообщалось, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая 2023 года. Ранее турецкое издание Haber7 писало, что Штаты хотят поставить во главе страны второго Зеленского, продвигая оппозицию на выборах.