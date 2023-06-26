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Глава МИД Венгрии выступил против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

26 июня 2023 14:00
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Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира лишь при условии, что добавочные суммы будут направлены на урегулирование проблемы нелегальной миграции, а не на приобретение для Украины нового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По его убеждению, деньги должны использоваться для улучшения стабилизации и уменьшения негативного миграционного давления в государствах Африки и Западных Балкан, но их нельзя использовать для оплаты новых поставок оружия в Украину.

Ранее Россия выражала свою обеспокоенность относительно поставляемого Украине оружия и отправила ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия украинской стороне будут расцениваться как легитимная цель для России.

 

# Международная политика # Петер Сийярто

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