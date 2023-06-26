Глава МИД Венгрии выступил против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира лишь при условии, что добавочные суммы будут направлены на урегулирование проблемы нелегальной миграции, а не на приобретение для Украины нового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По его убеждению, деньги должны использоваться для улучшения стабилизации и уменьшения негативного миграционного давления в государствах Африки и Западных Балкан, но их нельзя использовать для оплаты новых поставок оружия в Украину.

Ранее Россия выражала свою обеспокоенность относительно поставляемого Украине оружия и отправила ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые поставки оружия украинской стороне будут расцениваться как легитимная цель для России.