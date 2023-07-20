Глава МИД ФРГ Бербок: в Украине заблокировано 32 млн тонн зерна

32 млн тонн зерна заблокировано в Украине из-за прекращения действия зерновой сделки. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделала глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок, пишет ТАСС.

Бербок сообщила о том, что ведется работа с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна. По ее словам, сотни тысяч людей остро нуждаются в украинском зерне. Бербок отметила, что с момента старта черноморской инициативы Европейский союз также укрепил солидарность в отношении ж/д перевозок с Украины. Теперь ЕС намерен это делать более интенсивно.