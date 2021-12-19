Глава литовской партии о ситуации с «Беларуськалием»: почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис?

В Литве антибелорусские санкции стали поводом для настоящей политической драмы. Литовский кабинет министров собирался уйти в отставку. Раздор в верхах случился из-за нашего калия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Литве антибелорусские санкции стали поводом для настоящей политической драмы. Литовский кабинет министров собирался уйти в отставку. Раздор в верхах случился из-за нашего калия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Суть в том, что «Литовские железные дороги» взяли предоплату с «Беларуськалия» за транзит удобрений в декабре и январе. В это время США вводят санкции против белорусской компании, и получается, что Литва идет против своего большого заокеанского друга, перевозя санкционку из Беларуси.
Премьер страны рапортует: по международному имиджу Литвы нанесен непоправимый ущерб. И призывает виновных сложить портфели. Министры один за другим подают прошения об отставке. Кажется, провал уже неизбежен. Но в итоге чиновники решили себя понять и простить, а козлом отпущения сделать главу «Литовских железных дорог». Топ-менеджер подал в отставку, но по факту его уволили. Он даже пытался оправдаться, мол, думал о финансовом благополучии. Но кого из литовского правительства волнуют такие мелочи, как контракты, деньги, зарплаты и премии простым работникам?
Рамунас Карбаускис, глава партии «Союз крестьян и зеленых Литвы»:
К сожалению, это будет оплачивать каждый гражданин Литвы из своего личного кармана за счет повышенных налогов. Из-за внешней политики на уровне детского сада с точки зрения Китая и Беларуси Литва потеряет сотни миллионов евро, а Латвия, Эстония и другие страны легко возьмут их, потому что то, что преподносят консерваторы в Литве как табу, в других странах ЕС не действует. Почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис, делать наше государство и его налогоплательщиков, бизнес неконкурентоспособными, отнимая все возможности руководить регионом?
Ольга Коршун:
Но чего не сделаешь ради настоящей дружбы с Америкой. Литве пришлось даже вступить в борьбу с настоящим мировым лидером и прямым конкурентом США – Китаем. На неделе прибалтийская республика сообщила, что ее представительство в Поднебесной уходит на удаленку, а в Вильнюсе создается рабочая группа по противодействию давлению КНР.
Опять же, литовские чиновники остались глухи к заявлениям своих промышленников, мол, это нам дорого обходится. По неофициальным данным, неясной остается судьба литовских товаров на 50 миллионов евро, застрявших в Поднебесной. Еще полсотни бизнесменов испытывают трудности в работе с китайскими партнерами из-за дипломатического кризиса. Пекин действительно ввел серьезные ограничения на сотрудничество с Литвой, из-за которых эта страна может терять около 300 миллионов евро ежегодно.