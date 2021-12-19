Глава литовской партии о ситуации с «Беларуськалием»: почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис?

В Литве антибелорусские санкции стали поводом для настоящей политической драмы. Литовский кабинет министров собирался уйти в отставку. Раздор в верхах случился из-за нашего калия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Суть в том, что «Литовские железные дороги» взяли предоплату с «Беларуськалия» за транзит удобрений в декабре и январе. В это время США вводят санкции против белорусской компании, и получается, что Литва идет против своего большого заокеанского друга, перевозя санкционку из Беларуси. Премьер страны рапортует: по международному имиджу Литвы нанесен непоправимый ущерб. И призывает виновных сложить портфели. Министры один за другим подают прошения об отставке. Кажется, провал уже неизбежен. Но в итоге чиновники решили себя понять и простить, а козлом отпущения сделать главу «Литовских железных дорог». Топ-менеджер подал в отставку, но по факту его уволили. Он даже пытался оправдаться, мол, думал о финансовом благополучии. Но кого из литовского правительства волнуют такие мелочи, как контракты, деньги, зарплаты и премии простым работникам?

Рамунас Карбаускис, глава партии «Союз крестьян и зеленых Литвы»:

К сожалению, это будет оплачивать каждый гражданин Литвы из своего личного кармана за счет повышенных налогов. Из-за внешней политики на уровне детского сада с точки зрения Китая и Беларуси Литва потеряет сотни миллионов евро, а Латвия, Эстония и другие страны легко возьмут их, потому что то, что преподносят консерваторы в Литве как табу, в других странах ЕС не действует. Почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис, делать наше государство и его налогоплательщиков, бизнес неконкурентоспособными, отнимая все возможности руководить регионом?