Apple и Disney остановили размещение рекламы в X из-за антисемитских комментариев Маска

Ряд крупных кинокомпаний Голливуда приостановили размещение рекламы в социальной сети X из-за заявлений Маска, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Так, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приняли решение о приостановке размещения рекламы в принадлежащей предпринимателю Илону Маску соцсети X. Данное меры компании приняли вслед за «антисемитскими», по их мнению, высказываниями Маска о евреях.

Скандал разразился после того, как Илон Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей X, выразившего мнение, что еврейскими сообществами продвигается в отношении «белых людей» такая же ненависть, как та, о прекращении которой в отношении себя они выступают. Бизнесмен выразил солидарность с данными словами.

17 ноября 2023 года Илон Маск написал, что пользователи, публично выступающие за поддержку геноцида, будут заблокированы в социальной сети X.

Белый дом также обратил внимание на высказывание Маска. А немногим ранее по тем же причинам приостановку размещения рекламы в соцсети осуществили Walt Disney, IBM и Apple.