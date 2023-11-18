Израиль отказался от сделки с ХАМАС по обмену заложниками

Израиль отказался от сделки с ХАМАС по освобождению заложников по схеме «50 на 50», пишет ТАСС со ссылкой на израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

В издании сообщается, что осуществление сделки Израиля с палестинским радикальным движением затрудняется в силу того, что стороны не могут прийти к согласию касательно числа заложников, которое готово освободить ХАМАС. Израильская сторона настаивает на том, чтобы при освобождении пленных из сектора Газа матери и дети не были разлучены.

Израильская сторона согласна рассмотреть сделку в том случае, если освобождены будут 70 израильских заложников. Движение ХАМАС предлагает освободить около 50 заложников.