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Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине

23 декабря 2019 13:45
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Новости Германии. В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы стать свидетелями этого момента, у Бранденбургских ворот собрались сотни туристов и местных жителей.

Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине -1

Ханука – один из самых главных иудейских праздников, которому уже почти 2 тысячи лет. В его основе лежит важное для евреев историческое событие – освобождение Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине -4

В течение восьми дней, вплоть до 30 декабря, евреи зажигают в своих домах по одной свече. Огонь символизирует чудо, произошедшее при освящении храма: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на сутки, горело восемь дней.

# Праздники # Фотофакт

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