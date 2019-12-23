Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине

Новости Германии. В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы стать свидетелями этого момента, у Бранденбургских ворот собрались сотни туристов и местных жителей.

Ханука – один из самых главных иудейских праздников, которому уже почти 2 тысячи лет. В его основе лежит важное для евреев историческое событие – освобождение Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.