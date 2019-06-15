Гигантский град выпал в Европе: размером с апельсин и мяч для гольфа

В немецкую Баварию мощный шторм принёс град размером с мяч для гольфа и заставил изрядно поволноваться местных жителей. Досталось от стихии и Мюнхену, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Город был буквально усеян сломанными ветками и вырванными деревьями. Несколько человек получили травмы. Накрыл атмосферный фронт Словению и Хорватию.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Льдины размером с апельсин натворили бед – выбитые окна в машинах и домах здесь будут помнить еще долго.